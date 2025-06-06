Два велосипеда украли в одном из районов Карелии

В Олонецком районе за последнее время совершили две кражи велосипедов. Транспорт удалось найти.

В отдел полиции в Олонецком районе поступило сообщение о краже велосипеда в одной из деревень. Нарушителя 1998 года рождения нашли. Ранее у него уже были проблемы с законом. Об этом рассказали в МВД республики.

Выяснилось, что велосипедный вор решил взять велотранспорт из дома, куда был вхож. Велосипед ему понадобился, чтобы поехать в другой населенный пункт. По версии полиции, позже велосипед сломался, а воришка не смог его починить и бросил у дороги. Правоохранители отыскали велосипед и забрали.

Во втором случае жительница города обратилась в полицию. Она не нашла свой велосипед на привычном месте, зайдя в подъезд дома. Транспорт хранился без замков. Это и привлекло выпившего олончанина 1998 года рождения. Он решил, что до ближайшего магазина доедет на чужом велосипеде. Доехав до магазина, он потерял интерес к транспорту и оставил его. Полиция нашла похищенный велотранспорт женщины.