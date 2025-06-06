В Карелии стали чаще заниматься воспитанием и внешним видом собак

Жители Карелии стали чаще обращаться к грумерам и кинологам.

В Карелии вырос спрос на услуги специалистов, работающих с животными. По данным специалистов «Авито Услуги», люди стали обращаться к услугам кинологов и грумеров.

В этом году услуги кинологов, специалистов по дрессировке собак, стали популярнее на 32%. Услуги грумеров, специалистов по стрижкам собак, выросли по популярности на 12%. В сравнении с прошлым годом спрос на услуги специалистов, работающих с животными, вырос на 13%.

По России интерес к зооняням вырос почти в три раза. К грумерам стали обращаться в полтора раза чаще, чем в прошлом году. Кинологи стали вдвое востребованнее.