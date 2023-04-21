В Карелии стали экономить на лесном хозяйстве

Бюджетные расходы на нужды лесного хозяйства сократились на 9%.
Как выяснил проект «Жизнь и кошелек», в январе–мае 2023 года объем ассигнований на лесное хозяйство составил около 445 миллионов рублей. Сокращение расходов на эти цели из бюджета составили 9%.
Сколько средств поступило в республиканский бюджет в качестве платы за пользование карельскими лесами за 5 месяцев этого года, знает проект «Жизнь и кошелек».
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