В Карелии стало больше молока и яиц

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в Карелии увеличили производство продукции сельского хозяйства в январе-мае 2019 года на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство молока в фермерских хозяйствах выросло на 13,8%, яиц – на 5,7%, скота и птицы на убой в живом весе – на 4,2%.

"За последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в общем объеме продукции сельского хозяйства, производимой в республике", – говорится в сообщении министерства.

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