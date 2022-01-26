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В Карелии стало больше свиней

Новости. Экономика
10:09, 27 Января 2022
фото: © irksib.ru

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В свиноводческих хозяйствах отмечен рост поголовья.

Данные официальной статистики говорят об увеличении карельского стада свиней и о сокращении стада крупного рогатого скота. Правда, речь идет о домашних животных, которые находятся на содержании сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщил Росстат, к началу нынешнего года поголовье крупного рогатого скота этих предприятий насчитывало 14,6 тысячи голов, что на 6,4% меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года. При этом поголовье коров сократилось 3,5% и составило 7,3 тысячи голов.

В отличие от крупного рогатого скота поголовье свиней в Карелии выросло на 1,1%. К 1 января 2022 года оно составило 0,9 тысячи голов.

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