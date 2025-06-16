В Карелии станет больше территорий для участия в программе «Арктический гектар»

Дополнительные 667,5 гектаров свободных земель, не относящихся к лесному фонду, будут включены в территорию Арктики.

Дополнительные 667,5 гектаров свободных земель, не относящихся к лесному фонду, будут включены в территорию Арктики.

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания Карелии рекомендовал поддержать инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова по расширению территорий, доступных для получения земельных участков в безвозмездное пользование по федеральной программе «Арктический гектар».

Дополнительно в списке появится 667,5 гектаров свободных земель, не относящихся к лесному фонду.

Как пояснил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий, все указанные земельные участки свободны — на них отсутствуют ранее учтенные участки, в том числе без установленных границ. Государственная собственность на эти земли не разграничена, что упрощает их предоставление.

Министр также отметил, что при отборе территорий учитывалось мнение органов местного самоуправления и муниципальных депутатов. Это гарантирует, что предоставляемые участки не находятся на территориях, которые местные жители используют для проведения общественных мероприятий.

Комитет рекомендовал Законодательному Собранию республики принять данный законопроект в первом и втором окончательном чтении.

Напомним, в Карелии к Арктической зоне относятся Беломорский, Сегежский, Лоухский, Кемский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ. По данным Минимущества Карелии, с начала действия программы (с 1 августа 2021 года) было принято около 2877 положительных решений о предоставлении земельных участков. Большая часть участков (49%) используется для строительства индивидуального жилья.