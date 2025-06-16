здоровье работа экология
реклама на сайте
Будущие новоселы престижного жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска получат ключи от квартир уже в этом году
16.06.2025 15:44
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

В Карелии станет больше территорий для участия в программе «Арктический гектар»

Новости. Общество
07:40, 17 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Дополнительные 667,5 гектаров свободных земель, не относящихся к лесному фонду, будут включены в территорию Арктики.

Дополнительные 667,5 гектаров свободных земель, не относящихся к лесному фонду, будут включены в территорию Арктики.

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания Карелии рекомендовал поддержать инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова по расширению территорий, доступных для получения земельных участков в безвозмездное пользование по федеральной программе «Арктический гектар».
Дополнительно в списке появится 667,5 гектаров свободных земель, не относящихся к лесному фонду.

Как пояснил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий, все указанные земельные участки свободны — на них отсутствуют ранее учтенные участки, в том числе без установленных границ. Государственная собственность на эти земли не разграничена, что упрощает их предоставление.

Министр также отметил, что при отборе территорий учитывалось мнение органов местного самоуправления и муниципальных депутатов. Это гарантирует, что предоставляемые участки не находятся на территориях, которые местные жители используют для проведения общественных мероприятий.

Комитет рекомендовал Законодательному Собранию республики принять данный законопроект в первом и втором окончательном чтении.
Напомним, в Карелии к Арктической зоне относятся Беломорский, Сегежский, Лоухский, Кемский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ. По данным Минимущества Карелии, с начала действия программы (с 1 августа 2021 года) было принято около 2877 положительных решений о предоставлении земельных участков. Большая часть участков (49%) используется для строительства индивидуального жилья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2025, 17:30
Белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю
12.06.2025, 16:18
Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии
11.06.2025, 14:50
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
14.06.2025, 15:00
Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне
14.06.2025, 22:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей
13.06.2025, 09:00
Музыка объединяет: как прошел первый день фестиваля «Воздух Карелии»

Аналитика

12.06.2025 18:35
Тема недели
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
Парламентарии Карелии призвали не допустить роста задолженности Олонецкого молочного комбината перед государственными совхозами и сохранить коллектив предприятия.
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
От промышленного наследия к культурному центру: в Петрозаводске вдохнут новую жизнь в исторический завод
05.06.2025 12:15
Вся аналитика

Медиа

Финальный, четвертый день фестиваля "Воздух Карелии"
16.06.2025 13:56
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение