В Карелии становится популярной активация SIM-карт без визита в офис оператора

В Карелии в два раза увеличилось количество новых абонентов МегаФона, самостоятельно активировавших SIM-карты оператора через сервис Госуслуг.

Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты в розничных сетях.

SIM‑карту МегаФона жители региона могут купить, посетив продуктовый или промтоварный магазин вблизи дома. Это возможно сделать как в Петрозаводске, Костомукше и Сортавале, так и во всех районных центрах республики. Всего таких пунктов продаж в регионе более 300. Среди них помимо магазинов «у дома» такие крупные сети как «Детский мир», «М.Видео», «ДНС», интернет-магазины Ozon, Wildberries и другие.

«Мы активно расширяем дистрибуцию SIM-карт в онлайн- и офлайн-каналах. Это позволяет нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов. А такой запрос в нашем регионе есть. Важно быть ближе к клиенту и сделать наши услуги максимально доступными и удобными в использовании», – отмечает директор отделения МегаФона в Республике Карелия Алексей Габуков.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно через мобильное приложение МегаФона за 5-10 минут, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизироваться на портале Госуслуг. Активация занимает не более 5-10 минут.

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