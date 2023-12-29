В Карелии стартовал прием заявок на соискание премий в области культуры, искусства и литературы

Учредили три вознаграждения в размере 100 000 рублей каждое.

Стартуетовал прием заявок на соискание премий республики Карелия в области культуры, искусства и литературы, сообщили в паблике Минкультуры региона.



Как рассказали в источнике, документы принимаются с 1 января по 1 марта (при передаче документов лично — с 9 января). Премии присуждаются один раз в два года.

Учреждены три премии в размере 100 000 рублей каждая:



— в области культуры (музейное, библиотечное дело, народное творчество);

— в области искусства (музыкальное, изобразительное, театральное искусство, кино, телевидение, архитектура, дизайн, реставрация);

— в области литературы (литературное творчество, журналистика).



Кандидатуры на соискание могут выдвигать законодательное собрание, органы исполнительной власти республики, представительные органы местного самоуправления, творческие союзы, общественные объединения в лице их республиканских органов, редакции литературно-художественных журналов и средств массовой информации.



Документы и материалы на соискание премий можно направить по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, каб. 2, Министерство культуры Республики Карелия. Контактный телефон: 33-13-01, доб.123.