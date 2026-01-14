В Карелии стартовала декларационная кампания-2026: как отчитаться о доходах и не попасть на уловки мошенников

С 1 января в России начался период подачи налоговых деклараций за 2025 год. Управление ФНС России по Республике Карелия напоминает гражданам о сроках и правилах отчетности.
Представить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Уплатить исчисленный налог следует до 15 июля 2026 года.
Отчитаться о доходах обязаны граждане, которые в прошлом году:
продали недвижимость, находившуюся в собственности менее минимального срока владения;
получили доход от сдачи имущества в аренду;
получили наследство не от близких родственников;
выиграли деньги в лотерею;
получили доходы из-за рубежа;
а также в ряде других случаев, предусмотренных законодательством.
В 2026 году отчитываться нужно по обновленной форме декларации. Самый удобный и безопасный способ ее заполнения и отправки — через Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Этот сервис минимизирует ошибки и защищает данные пользователей.
Руководитель УФНС России по Республике Карелия Инна Кравченко обращает особое внимание на безопасность:
— Практика показывает, что телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками налоговых органов, могут активизироваться именно во время проведения декларационной кампании.
Глава ведомства призвала граждан быть бдительными и помнить, что настоящие налоговые инспекторы никогда не запрашивают по телефону:
— реквизиты банковских карт и счетов;
— коды из SMS;
— конфиденциальные данные для «срочной уплаты налога» или «во избежание блокировки».
Не стоит переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях и поддаваться на давление звонящих.
Исключением могут стать звонки, связанные с декларациями, поданными для получения налоговых вычетов (их можно подавать в течение всего года). Если в таком отчете не хватает документов или есть ошибки, с налогоплательщиком для уточнения информации может связаться настоящий инспектор.
— Совершая такой звонок, инспектор всегда представится, а беседа будет касаться только конкретных сведений из направленной декларации, — пояснила Инна Кравченко. — Пугаться таких звонков не стоит. Но если сомнения остаются, можно уточнить данные сотрудника, его рабочий телефон и перезвонить в инспекцию для подтверждения».
При возникновении любых вопросов, касающихся декларационной кампании, жителям Карелии рекомендуется обращаться только в официальные источники: контакт-центр ФНС России, Личный кабинет на сайте или в приложении, а также непосредственно в налоговые инспекции республики.
Напомним: более 60 млн турналога собрали в Карелии в минувшем году.