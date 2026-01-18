В Карелии стартовала неделя информирования о Детском телефоне доверия

Позвонить на телефон доверия могут дети и подростки в ситуации возникновения острых конфликтных ситуаций со сверстниками и родителями, переживания чувства одиночества, непонимания, отчаяния, в случаях жестокого обращения и насилия.
Единый общероссийский номер: 8-800-2000-122. Звонок анонимный, бесплатный и круглосуточный с любого телефона.
Часто кажется, что проблема нерешаемая, поговорить не с кем, а взрослые не поймут. Но на другом конце провода — профессиональный психолог-консультант. Он не будет осуждать, критиковать или читать нотации. Его задача — выслушать, поддержать и вместе найти выход.
С какими вопросами можно и нужно звонить?
Звонить можно с ЛЮБОЙ проблемой, которая кажется важной. Не бывает «слишком мелких» или «незначительных» тем. Вот лишь некоторые поводы для звонка:
— Сложности в отношениях: ссоры с друзьями, непонимание в группе, любовь.
— Конфликты «отцов и детей»: скандалы с родителями, давление со стороны семьи.
— Травля: буллинг на учебе или онлайн, шантаж, чувство одиночества.
— Страхи и переживания: тревога перед экзаменами, стресс из-за нагрузок, паника, страхи за будущее.
Главные принципы работы телефона доверия: Бесплатно. С любого тарифного плана любого мобильного оператора. Неограниченная длительность разговора. Доступно. Из любой точки России. Анонимно. Без определения номера, можно назваться любым именем. Конфиденциально. Разговоры не записываются, информация никому не передается. Квалифицированно. Работают только квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку.
