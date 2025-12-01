В Карелии стартовала новогодняя эко-акция «Новогодний вернисаж»

Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Карелия запустила новогоднюю экологическую акцию «Новогодний вернисаж».
Акция включает три творческих конкурса, сообщает дирекция особо охраняемых природных территорий:
— «ЭкоЁлка» — создание альтернативной новогодней ели из природных или подручных материалов;
— Тематический конкурс рисунков — изображение краснокнижных животных Карелии в новогоднем; антураже
— «Тайный Заповедыч» — обмен экологичными подарками ручной работы формата А5.
Победители конкурсов получат призы от организаторов. Итоги акции будут подведены 19 декабря.
Подробная информация и формы для заявок публикуются на официальных ресурсах Дирекции ООПТ Республики Карелия.
Акция направлена на популяризацию экологичных новогодних традиций и привлечение внимания к охране редких видов животных Карелии.
Приём заявок на участие продлится до 15 декабря 2025 года.
