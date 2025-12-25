В Карелии стартовали предновогодние рейды ГАИ

В Карелии стартовало профилактическое мероприятие «В Новый год без ДТП!».

Сотрудники Госавтоинспекции будут нести усиленную службу на дорогах до 12 января 2026 года, чтобы снизить количество аварий в праздничный период.

В ГАИ отметили, что цель мероприятия — сохранить жизнь и здоровье людей в новогодние праздники.

В рамках акции полицейские проведут ряд специальных рейдов. Они будут проверять водителей на состояние опьянения, следить за соблюдением скоростного режима и правил обгона, а также усилят контроль на пешеходных переходах. Отдельное внимание уделят безопасности детей-пассажиров и профилактике детского травматизма на дорогах.