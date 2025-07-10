В Карелии стартует музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony»

Для гостей подготовлена обширная концертная программа.
18 и 19 июля в Карелии в горном парке «Рускеала» пройдет IX международный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony» (6+). Программу фестиваля анонсировали в пресс-службе администрации Петрозаводска.
В этом году в концепцию фестиваля легла идея о стихиях.
— Стихию земли проиллюстрирует музыка альпийских гор и лугов, огня — виртуозное исполнение джаза, воды — концертная программа на глади Мраморного каньона, а воздуха — звучание хора. И объединит все четыре стихии пятая — музыка, — отметили в мэрии.
18 июля фестиваль откроется программой «Песни Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
19 июля для гостей подготовили десять концертных программ: от классики до джаза, от хора до выступлений на воде.
Также на фестивале пройдут лекции, медитации и карельский хоровод — круга.
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