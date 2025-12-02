В Карелии стартует зимняя спартакиада для трудовых коллективов

В декабре 2025 года в Республике Карелия пройдут спортивные мероприятия для трудовых коллективов организаций и предприятий региона.
По сообщению Центра спортивной подготовки, план мероприятий утверждён, но возможны корректировки в случае неблагоприятных погодных условий.
Основными событиям декабря станут:
1. Лыжная эстафета в рамках Спартакиады трудовых коллективов
Это первый этап масштабной Спартакиады на 2025–2026 годы. Участие бесплатное.
В формате командной эстафеты (4 человека: 2 мужчины и 2 женщины с делением по возрастным категориям).
Дата: 13 декабря 2025 года.
Место: Петрозаводск, проезд Курганский, 3 (Республиканский спортивный комплекс «Курган»).
Регистрация обязательна по ссылке.
Участникам необходимо предоставить пакет документов (паспорт, медицинский допуск, страховку, справку с места работы).
2. Республиканский фестиваль «Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам»
Массовые старты для всех возрастов, от детей 2010–2012 гг. р. до взрослых.
В формате индивидуальных гонок свободным стилем на дистанциях от 3 до 10 км.
Дата: 14 декабря 2025 года.
Место: Петрозаводск, РСК «Курган».
Регистрация: Откроется в ближайшее время.
Условия: Аналогичный пакет документов (без справки с работы).
Ответственным исполнителем мероприятий является Есина Е.А.
Телефон для справок: 8 (8142) 33-02-43.
Власти республики приглашают трудовые коллективы активно участвовать в событиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни и зимних видов спорта.
