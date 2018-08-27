В Карелии статистики отмечают рост инвестиций в нескольких отраслях экономики

На развитие экономики и социальной сферы республики за полгода было использовано 14,1 млрд рублей инвестиций, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщают "Вести Карелии", увеличились объёмы инвестиций в административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (в 25,3 раза), предоставление прочих видов услуг (в 6,6 раза), профессиональную, научную и техническую деятельность (в 5,9 раза), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (в 4,4 раза), транспортировку и хранение (в 2 раза).

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