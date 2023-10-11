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В Карелии стремительно растет спрос на персонал

Новости. Экономика
10:12, 12 Октября 2023
фото: Freepik

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Рынок труда уже 7 месяцев демонстрирует устойчивый рост по сравнению с предыдущим годом.

Служба исследований российской интернет-платформы по поиску персонала HeadHunter подвела итоги сентября на рынке труда республики. Как выяснилось, по сравнению с сентябрем 2022 года количество вакансий в регионе увеличилось на 38%.

Более того, как выяснилось, спрос на персонал стабильно прирастает в республике последние 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

За минувший месяц особенно сильно выросло количество вакансий в сферах «Наука, образование», «Медицина, фармацевтика» и «Административный персонал».

При этом заметно упал спрос на персонал в профессиональных сферах «Спорт, салоны красоты» и в области искусства.

«Если оценить статистику вакансий и резюме на hh.ru, то сегодня она также отражает весьма тревожные для работодателей тренды. Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. На фоне такой бурной активности работодателей число резюме от соискателей в целом по стране, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: −3% по отношению к сентябрю прошлого года. В Карелии, наоборот, положительная динамика резюме: +4% год к году. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений.

Эта картина характерна не только для аудитории hh.ru, она в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Как следствие, работодатели получают меньше откликов, чем рассчитывают», — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

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