В Карелии строителю пришлось заплатить за сгоревшую баню

Женщина добилась компенсации от нерадивого строителя, сообщили в Лахденпохском районном суде.

Жительница Лахденпохского района заключила с мужчиной договор на изготовление, сборку и поставку каркасной бани и оплатила работу.

При протопке бани произошел пожар, в результате которого баня сгорела.

Женщина попросила суд взыскать со строителя компенсацию морального вреда.

Исковые требования были удовлетворены частично.