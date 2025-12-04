В Карелии строят четырехэтажный детский сад с лифтом на 150 мест

Госкомитет Карелии по жилищному надзору рассказал, как идет строительство нового детского сада на 150 мест с лифтом и условиями для маломобильного населения в городе Сортавала.
На сегодняшний день возведено 2 этажа стен и смонтированы перекрытия цокольного этажа. Установлены колонны первого и второго этажей, завершено 50% работ по устройству монолитного перекрытия над вторым этажом. В здании смонтированы лестничные марши.
Параллельно ведутся работы внутри и снаружи: в цокольном этаже выполняется кирпичная кладка перегородок для помещений теплового пункта, насосной и вспомогательных комнат, а на прилегающей территории отсыпаны основания под игровые площадки, проложены кабели, установлен мусорный павильон и смонтированы колодцы для подключения к пожарному водопроводу.
Детский сад рассчитан на 150 мест. Здание будет иметь четыре этажа (включая цокольный). Для обеспечения доступности среды запланирована установка лифта и создание всех условий для самостоятельного передвижения маломобильных групп населения.
Работы ведутся в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года».
