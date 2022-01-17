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В Карелии студенты спросили у Парфенчикова, планирует ли он стать тиктокером

Новости. Общество
10:38, 18 Января 2022
фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

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Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопросы студентов Петрозаводского университета и пригласил их в правительственные СМИ.

Артур Парфенчиков провел встречу со студентами Петрозаводского госуниверситета, обучающимися журналистике. Студенты задали вопросы губернатору. Об этом глава республики рассказал в соцсети.

«Спрашивали о самом разном — читаю ли газеты, люблю ли давать интервью, планирую ли стать тиктокером. Признался, что регулярно (утром и вечером) читаю наши интернет-издания, люблю научные медицинские статьи, во время интервью уже давно не нервничаю, а в Tik-Tok пока заходить не планирую — площадки обратной связи наработаны в ВКонтакте и Инстаграме, считаю их достаточными», — рассказал Парфенчиков.

Глава Карелии пригласил студентов попробовать силы в республиканских правительственных изданиях. По его словам, там имеются вакансии.

«Рассказал, что ребята могут попробовать свои силы под руководством опытных наставников в информагентстве „Республика“, на телеканале „САМПО ТВ 360°“ и радио „Ретро ФМ“. А те, кто проявит себя, всегда могут рассчитывать на трудоустройство в этих СМИ, вакансии сейчас имеются», — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков заявлял, что журналисты очень часто рассказывают «не так, как происходит на самом деле».

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