В Карелии суд дополнил условный срок направлением к психологу и курсом психокоррекции

Сортавальский городской суд дополнил обязанности для жителя г. Сортавала, отбывающего условное наказание, которого привлекли к административной ответственности в период испытательного срока.
Гражданин был осужден по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 месяцев, условно, с испытательным сроком 1 год, с возложением следующих дополнительных обязанностей: являться для регистрации в специализированный государственный орган и не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа. Суд назначил ему 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Поскольку в период испытательного срока осуждённый был привлечён к административной ответственности, суд, рассмотрев представление инспекции, дополнил его обязанности. Теперь мужчина должен пройти обследование у психолога уголовно-исполнительной инспекции и при необходимости курс психокоррекции.
Как указано в решении, эта мера применена с целью недопущения нарушений порядка и условий отбывания наказания, а также оказания должного воздействия на исправление поведения осужденного.
