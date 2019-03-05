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Новости. Общество
15:52, 05 Марта 2019

В Карелии суд не разрешил выселять семью из аварийного дома

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В Пудожском районе Карелии местным властям не разрешили переселить семью из аварийного жилья в ветхое, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

Администрация Пудожского района в поселке Водла хотела выселить семью из аварийного дома в ветхое жилье, но люди не согласились. Тогда Пудожские власти подали иск в суд.

Суд иск рассмотрел и отказал администрации Пудожского района в выселении семьи из поселка Водла с предоставлением иного жилого помещения.

Иск заявлен по тем основаниям, сообщается на сайте районного суда, что многоквартирный жилой дом, в котором проживает семья, подлежит расселению. Администрация приобрела другое жилое помещение в поселке Водла и предложила семье взамен занимаемого жилья. В связи с тем, что семья отказалась освободить занимаемое ими жилое помещение, администрация просит их выселить с предоставлением другого жилого помещения.

В ходе судебного разбирательства установлено, что многоквартирный жилой дом, в котором проживают ответчики, признан аварийным, подлежащим сносу, в связи с чем включен в программу расселения.

Семья, которую пытаются выселить, с данным обстоятельством не согласилась, поскольку полагает, что акт обследования жилого дома и заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным сфальсифицированы. 

Доводы семьи подтверждены в судебном заседании показаниями свидетелей. Так, судом допрошен в качестве свидетеля член межведомственной комиссии, который сообщил, что участия в комиссии о признании многоквартирных жилых домов не принимал, а подпись в акте обследования дома ему не принадлежит и, вероятно, является подложной.

Кроме того, квартира, приобретенная администрацией Пудожского района и предложенная семье взамен аварийного жилья, отвечает лишь формально требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а указанное переселение противоречит основным целям и задачам региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Целью программы переселения является улучшение жилищных условий граждан, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу, а не формальное переселение людей в жилые помещения, чьи конструктивные элементы к моменту переселения значительно изношены и требуют капитального ремонта либо в ближайшее время в силу длительности и характера эксплуатации могут также быть признаны непригодными для проживания.

При изучении строительно-технического заключения о техническом состоянии жилого дома, в которое хотят переселить семью, установлено, что обследуемое жилое помещение в силу длительности его эксплуатации имеет значительный физический износ, техническое состояние жилого дома оценивается как неудовлетворительное, зданию требуется капитальный ремонт.

Допрошенный в качестве свидетеля житель данного жилого дома показал, что с 1975 года какого-либо ремонта многоквартирного жилого дома не проводилось. Состояние многоквартирного жилого дома является неудовлетворительным. В квартире, в которую вселяют ответчиков, более 10 лет никто не проживал, ее не отапливал и не содержал, в связи с чем жилье приходило в непригодное для проживания состояние.

Плачевное состояние жилья, куда пытаются выселить семью из аварийного дома, подтвердила и прокуратура Пудожского района.

Установленные судом обстоятельства дела не позволили суду категорично утверждать о том, что жилой дом правомерно был признан аварийным и подлежащим сносу, поскольку согласно пояснениям семьи, показаниям свидетеля фактического обследования жилого дома не проводилось. Указанное обследование проведено без привлечения специалистов в области гражданского строительства, лицами, не имеющими специальных познаний в указанной области. В свою очередь, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ администрацией каких-либо доказательств достоверности указанного акта, аварийности жилого дома суду не представлено.

Кроме того, по мнению суда, предоставляемое семье жилое помещение в связи с выселением из ранее занимаемого жилого помещения, является равнозначным лишь по формальным признакам: площади жилого помещения и его расположения в том же населенном пункте. В остальном данное жилое помещение не отвечает целям и задачам Региональной программы переселения, а также требованиям и критериям предъявляемым к жилым помещениям.

С учетом установленных обстоятельств суд в удовлетворении иска отказал.

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