В Карелии суд обязал санаторий вернуть 147 тысяч рублей за аннулированные путёвки

Суд в Петрозаводске удовлетворил иск местной жительницы к санаторию и постановил взыскать с учреждения 147 000 рублей за стоимость трёх путёвок, которые она вернула в связи с разливом нефтепродуктов.
Как установлено судом, в ноябре 2024 года между сторонами был заключён договор на санаторно-курортное лечение в июне 2025 года. Однако в апреле 2025 года истец отказалась от путёвок, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию — разлив нефтепродуктов в акватории Чёрного моря после крушения танкера и разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года.
Согласно условиям договора, при аннуляции за 10 и более дней до заезда деньги возвращаются в полном объёме в течение 30 рабочих дней. Заявление было подано своевременно — в апреле, за два месяца. Тем не менее, санаторий деньги не вернул.
Суд признал, что отказ в возврате — нарушение закона о правах потребителей и обязал вернуть ответчика заплаченные за путёвки деньги и выплатить моральный вред.
Также суд уделил обстоятельствам ответчика: из-за разлива нефтепродуктов и последовавшего падения турпотока санаторий оказался в тяжёлом финансовом положении. Поэтому суд снизил штраф с предусмотренных законом 75 000 рублей (50% от взысканной суммы) до 3 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу.
