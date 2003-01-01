РЕКЛАМА
В Карелии суд обязал снести аварийную котельную рядом со школой
Сегодня 17:32 Суды
Поделиться

Здание бывшей котельной в Медвежьегорском районе, представляющее опасность, должно быть демонтировано до 1 октября 2026 года.

фото: © Прокуратура Республики Карелия

Прокуратура Медвежьегорского района добилась через суд сноса аварийного здания бывшей котельной, расположенной на улице Дзержинского недалеко от местной школы, сообщает Прокуратура Республики Карелия. Решением суда на собственника — ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» — возложена обязанность организовать и провести демонтажные работы до 1 октября 2026 года.

Здание находится в разрушающемся состоянии, что создаёт опасность для жителей, особенно для детей из соседней школы.

После проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений, но владелец не принял мер ни по консервации объекта для ограничения доступа, ни по его сносу.

Исковое заявление было подано прокурором в защиту прав неопределённого круга лиц, в первую очередь несовершеннолетних. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.

Исполнение судебного акта о сносе аварийного объекта остаётся на контроле прокуратуры Медвежьегорского района.

Ранее мы сообщали, что сегодня начался снос еще одного аварийного дома в Петрозаводска.

