В Карелии суд обязал теплоснабжающую компанию пересчитать плату за отопление

«КарелКоммунЭнерго» обязали перерасчитать плату за услуги по отоплению жителям многоквартирного дома в посёлке Чупа, сообщили в пресс-службе Лоухского районного суда.

Жители многоквартирного дома в Лоухском районе направили иск к теплоснабжающей компании, чтобы та провела корректный расчет на оплату отопления в период с сентября 2019 по август 2022.

В ходе разбирательства установили, что указанный дом имеет два отдельных тепловых ввода. Один тепловой ввод снабжает квартиры с № 1 по 60, второй — с № 61 по 90. Так «КарелКоммунЭнерго» выставляли жильцам счета, суммируя показатели двух счетчиков.

В соответствии с законодательством, суд обязал компанию произвести новый расчет с учетом этих обстоятельств.