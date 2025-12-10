В Карелии суд ограничил свободу гражданина на 7 месяцев за кражу паспорта

Сортавальский городской суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который похитил паспорт знакомого и потребовал за его возврат выкуп в размере 3000 рублей.
В феврале 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в г. Сортавала, похитил паспорт своего знакомого, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. Впоследствии он через переписку потребовал от владельца документа передачи 3000 рублей, угрожая в случае отказа уничтожить паспорт. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы противоправные действия злоумышленника были пресечены.
Суд квалифицировал его действия по двум статьям Уголовного кодекса РФ: похищение паспорта гражданина (ч. 2 ст. 325) и вымогательство (ч. 1 ст. 163) и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 7 месяцев. Назначенное наказание включает ряд ограничений: запрет на выезд за пределы Ленинградской области, запрет менять место жительства без разрешения, а также обязанность ежемесячно регистрироваться в специализированном госоргане. Дополнительно с осуждённого взыскано 5000 рублей в счёт компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
