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В Карелии суд оштрафовал бизнес-леди на полмиллиона рублей за махинации с налогом

Новости. Криминал
11:11, 05 Марта 2022
фото: © Рустам Загидуллин / Интерпресс / ТАСС

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В Сортавале вынесен приговор руководителю двух коммерческих организаций за совершение хищений бюджетных средств путем незаконного возврата НДС.

Суд вынес приговор женщине, обвиняемой в совершении шести эпизодов мошенничества. Дама осуждена за хищения государственных бюджетных средств, совершенные с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствием и судом установлено, что в период с 2015 года по 2017 год подсудимая, являясь руководителем двух коммерческих фирм, оформила фиктивные документы по приобретению лесопродукции и оборудования для принятия их к бухгалтерскому учету. В дальнейшем, по результатам фиктивных сделок подсудимая организовала предоставление в Инспекцию ФНС РФ по Республике Карелия налоговых деклараций для возмещения налога на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения. Сотрудниками налогового органа под влиянием обмана были приняты решения о перечислении денег в качестве возврата НДС в сумме более 1 млн 800 тыс. рублей на расчетный счет подконтрольных подсудимой организаций, которыми она впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая полностью признала вину, приняла меры к возмещению ущерба. Приговором Сортавальского городского суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что главу фермерско-крестьянского хозяйства в районе Карелии осудили за мошенничество.

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