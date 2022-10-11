В Карелии суд оценил один удар по лицу полицейского в 120 тысяч рублей

Житель Петрозаводска оштрафован за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд приговорил жителя Петрозаводска к штрафу в 120 тысяч рублей. Он был признан виновным применение насилия в отношении представителя власти.

В суде установлено, что рано утром 14 июня двое полицейских прибыли во двор одного из домов, расположенных на территории Петрозаводска, чтобы проверить сообщение о нахождении там пьяного мужчины. Там они обнаружили подсудимого в нетрезвом виде. Его голова была в ранах, поэтому правоохранители вызвали медиков.

Когда сотрудники полиции потребовали от мужчины пройти в автомобиль скорой медицинской помощи для проведения осмотра, он ударил кулаком в лицо одного из полицейских. Врезультате этот удар ему стоил 120 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее житель Карелии ударил полицейского по лицу и получил срок.