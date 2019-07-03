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Новости. Общество
06:40, 03 Июля 2019
фото: ТАСС / Александра Мудрац

В Карелии суд помог ребенку, оставшемуся без попечения родителей, получить жилье

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Местную администрацию обязали предоставить ребенку жилье, сообщили на сайте Беломорского районного суда.

Суд обязал администрацию Беломорского района за счет средств субвенции, выделяемой на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, предоставить ребенку благоустроенное жилое помещение по договору найма.

В иске к Минсоцзащиты Карелии отказано.

Решение вступило в законную силу.

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