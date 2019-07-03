06:40, 03 Июля 2019
В Карелии суд помог ребенку, оставшемуся без попечения родителей, получить жилье
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Местную администрацию обязали предоставить ребенку жилье, сообщили на сайте Беломорского районного суда.
Суд обязал администрацию Беломорского района за счет средств субвенции, выделяемой на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, предоставить ребенку благоустроенное жилое помещение по договору найма.
В иске к Минсоцзащиты Карелии отказано.
Решение вступило в законную силу.
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