В Карелии суд рассмотрит дело 17-летней девушки, которая ложно обвинила знакомого в преступлении

Несовершеннолетняя обвиняется в заведомо ложном доносе.

Следователи Олонецкого района завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки. Она обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщили в Следкоме Карелии.

В конце ноября 2024 года обвиняемая обратилась в правоохранительные органы Пряжинского района с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении против половой неприкосновенности со стороны несовершеннолетнего знакомого. В ходе проведенной доследственной проверки обнаружили, что каких-либо преступлений в отношении девушки не совершалось, а ее заявление носит заведомо ложный характер.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.