В Карелии суд забрал участок, незаконно приобретённый по «дачной амнистии»

Суд удовлетворил иск прокуратуры Лахденпохского района и признал ничтожной сделку по приобретению земельного участка в посёлке Кортела, после чего возбудил уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Как установила прокуратурная проверка, в 2018 году местная жительница, арендовавшая участок, представила в Росреестр недостоверные сведения о том, что построила на нём объект недвижимости, сообщает Прокуратура Республики Карелия. На этом основании она в упрощённом порядке («по дачной амнистии») выкупила землю в собственность. Проверка показала, что постройка не является капитальным объектом, пригодным для проживания, что нарушало условия для применения упрощённой процедуры. Земля таким образом вернулась в государственную собственность.



Кроме того, на основании постановления прокурора органом следствия в отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Исполнение судебного акта, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что житель Карелии оштрафован за постройку дома на собственном участке.