В Карелии суд возместит траты на адвоката мужчине, которого ложно обвинили в смерти человека

Мужчина потребовал возместить деньги, которые он потратил на транспорт во время незаконного обвинения.

В Олонецком районе мужчина потребовал денежного возмещения за моральный ущерб и средства, потраченные на адвоката и консультации по материально-правовым вопросам, которые касались ложного обвинения в смерти другого человека. Об этом рассказали в пресс-службе судов Карелии.

Мужчина объяснил свое требование тем, что ему пришлось потратить немалые деньги, чтобы доказать свою непричастность, когда его незаконно привлекли к уголовной ответственности. Также заявитель потратил деньги на транспорт.

Суд определил, что, на основании его признанной невиновности в прошлом деле, мужчина имел право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда. Постановление еще не вступило в законную силу.