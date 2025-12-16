В Карелии суд взыскал моральный вред за разбитые очки

Сортавальский городской суд взыскал с ответчика 10 000 рублей компенсации морального вреда за умышленное повреждение очков истца, а также полные расходы на их восстановление и судебные издержки.
В 2024 году во дворе одного из домов в г. Сортавала произошёл конфликт между двумя людьми. В ходе ссоры ответчик разбила истцу очки. Объём ущерба и факт причинения вреда в заседании не оспаривались.
Поскольку судом установлено, что имеется прямая причинно-следственная связь между нравственными страданиями истца и действиями ответчика, суд удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика в пользу истца материальный ущерб в размере расходов по приобретению новой оправы и линз для очков, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины и юридических услуг, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Карелия.
Решение вступило в законную силу.
