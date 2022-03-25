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В Карелии суд взыскал неустойку с компании «ТехРент» за задержку выплаты зарплаты

Новости. Общество
08:50, 26 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

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В Суоярвском районе суд наказал работодателя за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам.

Суоярвский районный суд взыскал в пользу трех бывших работников компании «ТехРент» более 10 тыс. рублей. Об этом информирует карельская прокуратура.

Сообщается, что прокуратура Суоярвского района провела проверку обращений бывших работников ООО «ТехРент». Надзорный орган выявил нарушения требований трудового законодательства. Выяснилось, что работникам заработная плата выплачивалась с нарушением сроков.

В итоге прокурор района обратился с исковыми заявлениями в суд с требованиями о взыскании в пользу трех бывших работников процентов за задержку выплаты заработной платы и взыскании компенсации морального вреда.  

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла найти справедливость жителю Карелии, уволенному с долгом по зарплате.

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