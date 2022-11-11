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В Карелии судебные приставы взыскивают долги перед поставщиком тепла «Петербургтеплоэнерго»

Новости. Общество
14:11, 14 Ноября 2022
фото: © Пресс служба «Петербургтеплоэнерго»

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В Питкярантском районе Карелии судебные приставы совместно с сотрудниками ООО «Петербургтеплоэнерго» обходят должников с целью выявления имущества для описи и последующего его изъятия в счет погашения образовавшейся задолженности перед поставщиком коммунальных услуг.

Планируется обойти 33 потребителя, в отношении которых в соответствии с решением суда уже имеются исполнительные листы и приказы на взыскание задолженности за тепловую энергию. По части должников принят ряд процессуальных решений: вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также обращены взыскания на заработную плату.

Арест имущества должников — крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие меры исчерпаны. До этого момента компания «Петербургтеплоэнерго» проводит активную работу со своими потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию и предупреждая о последствиях, возникающих в случае образования долга.

Потребителям напоминают, что за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии и теплоносителя применяются штрафные санкции — начисляются пени: за каждый день просрочки платежа физическим лицам и владельцам помещений в МКД и жилых домов в соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ, начиная с 31 дня просрочки, начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, и с 91 дня по 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ по день фактической.

Наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов (кредитов) кредитными организациями.

В случае неоплаты потребителем задолженности она взыскивается в судебном порядке, причем потребитель оплачивает все судебные расходы, включающие госпошлину. Всего с начала текущего года в суды Республики Карелии было направлено около полутора тысяч исков на взыскание задолженности. В случае, если они не будут оплачены, к потребителям могут прийти судебные приставы.  Соответствующий график посещений должников уже составлен.

В «Петербургтеплоэнерго» поясняют, что основным источником финансирования для проведения ремонтных работ на тепловых сетях является своевременная оплата потребленной тепловой энергии. Неплатежи ставят под вопрос ремонтную программу компании и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Тем не менее «Петербургтеплоэнерго» выполняет все свои обязательства перед потребителями, решая свою главную задачу — обеспечение безаварийной работы современного генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой.

В компании напоминают, что оплата коммунальных услуг по платежным документам ООО «Петербургтеплоэнерго» должна производиться по реквизитам указанным на сайте.

Оплату по квитанции без комиссии также можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет https://ptenergo.ru/lk/index.php или в разделе «Оплата». https://ptenergo.ru/payment/

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.

Реклама / ООО «Петербургтеплоэнерго» / ИНН7838024362

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