В Карелии судебный пристав "выбила" лекарство за 31 млн рублей для ребенка-инвалида

Судебный пристав-исполнитель Ирина Везикко добилась обеспечения ребенка-инвалида дорогостоящим лекарством, сообщает пресс-служба УФССП.

В январе этого года ребенку в Петрозаводске по жизненным показаниям был назначен дорогостоящий лекарственный препарат, который для такой категории больных детей предоставляется бесплатно. Тем не менее, до августа лекарство ему предоставлено не было. Представители несовершеннолетнего обратились в суд.

Второго сентября на исполнение карельским приставам поступил документ об обеспечении ребенка-инвалида лекарственным препаратом "Спинраза" (Нусинерсен). Обязанность по обеспечению этим препаратом была возложена на министерство здравоохранения республики. Требования исполнительного документа подлежали исполнению немедленно.

В этот же день, 2 сентября, судебным приставом-исполнителем Ириной Везикко было возбуждено исполнительное производство и постановление о возбуждении направлено в карельский Минздрав.

На закупку препарата в необходимом объеме потребовалось более 31 млн рублей. 22 сентября текущего года лекарство поступило в лечебное учреждение.

Также сообщается, что Минздрав Карелии был оштрафован за промедление при исполнении судебного решения.

"Поскольку требования, содержащиеся в исполнительном документе были немедленного исполнения, а Министерство не исполнило решения суда в срок, судебным приставом-исполнителем в отношении вышеуказанного государственного органа вынесено постановление - штрафная санкция о взыскании исполнительского сбора в размере 50000 рублей", - говорится в пресс-релизе судебных приставов.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы заставили чиновников предоставить сироте квартиру.