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В Карелии судебный пристав "выбила" лекарство за 31 млн рублей для ребенка-инвалида

Новости. Общество
10:53, 03 Декабря 2020
фото: Пресс-служба УФССП России
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Судебный пристав-исполнитель Ирина Везикко добилась обеспечения ребенка-инвалида дорогостоящим лекарством, сообщает пресс-служба УФССП.

В январе этого года ребенку в Петрозаводске по жизненным показаниям  был  назначен дорогостоящий лекарственный препарат, который для такой категории больных детей предоставляется  бесплатно.  Тем не менее, до августа лекарство  ему предоставлено  не было. Представители несовершеннолетнего обратились в суд.

Второго сентября на исполнение карельским приставам поступил документ об обеспечении ребенка-инвалида лекарственным препаратом "Спинраза" (Нусинерсен). Обязанность по обеспечению этим препаратом была возложена на министерство здравоохранения республики. Требования исполнительного документа подлежали исполнению немедленно.

В этот же день, 2 сентября,  судебным приставом-исполнителем Ириной Везикко было возбуждено исполнительное производство и постановление о возбуждении направлено в карельский Минздрав.

На закупку препарата в необходимом объеме потребовалось более 31 млн рублей. 22 сентября текущего года лекарство  поступило в лечебное учреждение.

Также сообщается, что Минздрав Карелии был оштрафован за промедление при исполнении судебного решения.

"Поскольку требования, содержащиеся в  исполнительном документе были немедленного исполнения, а Министерство не исполнило решения суда в срок, судебным приставом-исполнителем в отношении вышеуказанного государственного органа вынесено постановление - штрафная санкция о взыскании исполнительского сбора в размере 50000 рублей", -  говорится в пресс-релизе судебных приставов.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы заставили чиновников предоставить сироте квартиру.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-03 11:32:56
Конкретного человека оштрафовали? Нет. О чем тогда разговор бесполезный затеяли?
Андрей Дубенский
2020-12-03 11:32:50
Не напишете, кто этот ребенок (в смысле, чей)? Тысячи людей не могут получить льготные лекарства ценой максимум несколько тысяч (да и копеечные тоже), а тут - более 31 миллиона? И чего ждать прочим?
Андрей Дубенский
2020-12-03 11:34:47
К слову, чуть ниже новость - ДЛЯ ВСЕХ льготников республики закупили лекарств на 435 миллионов...
Zim
2020-12-03 11:23:09
Это что левая рука заставляет работать правую? А правая что, злонамеренная, у нее полно в кармане денег, а она эти деньги сиротам и инвалидам давать не хочет?
А может не с руками, а с мозгом, что в первопрестольной, что-то не то?
Саныч
2020-12-03 11:22:16
Так их!
наташка
2020-12-03 11:00:41
Сейчас у невскопассажников истерика случится
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