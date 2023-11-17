В Карелии судят рецидивиста, за несколько месяцев совершившего грабежи, кражу и убившего человека

Сегежанин в пьяном виде успел совершить несколько преступлений, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи в Сегеже завершили расследования уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города, обвиняемого в 4-х преступлениях.

По данным следствия, в марте 2023 года ранее уде судимый обвиняемый зашел в пьяном состоянии в гости к своему знакомому. Хозяин уснул, а гость в это время вынес из его квартиры бытовую технику на 3,5 тысячи рублей. Через некоторое время он зашел снова — на этот раз его добычей стали находившиеся в кармане куртки 5 тысяч рублей.

В мае этого года обвиняемый вновь пил в компании знакомых в одном из общежитий Сегежи. В какой-то момент он вывел одного из присутствующих на улицу и начал его избивать, требуя обналичить и отдать ему деньги с карты. Потерпевший, испугавшись угроз, так и сделал.

Наконец, в июле обвиняемый, вновь в пьяном состоянии, поссорился с 41-летним мужчиной и жестоко избил его. Через несколько дней избитый скончался в больнице от полученных травм.

Сегежанин дал признательные показания и продемонстрировал, как убивал человека. По ходатайству следователя он был заключен под стражу. Уголовное дело было направлено в суд.