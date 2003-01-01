В Карелии судоводителя будут судить за гибель человека на Онежском озере

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении судоводителя, которого обвиняют в гибели человека. Об этом сообщили в Западном следственном управлении на транспорте.

Мужчину 1979 года рождения обвиняют в нарушении правил безопасности на водном транспорте. 31 октября 2024 года обвиняемый вышел в акваторию Онежского озера на маломерном судне, несмотря на неблагоприятные погодные условия и высокие волны.

На борту находился пассажир, его не обеспечили спасательным жилетом. Во время движения судно потеряло устойчивость из-за волнения, и оба человека оказались за бортом. Судоводитель смог забраться обратно на судно и вернуться на берег, но не предпринял мер для спасения пассажира.

Тело погибшего нашли только в мае 2025 года на берегу озера. Следствие провело все необходимые экспертизы и собрало достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.