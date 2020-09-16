В Карелии свора собак напала на мальчика

В Олонце на ребенка набросились бродячие собаки.

В паблике "Подслушано в Олонце" появилось предупреждение для родителей от местной жительницы, на внука которой напали бездомные животные.

"Возобновились нападения бродячих собак на людей, особенно на детей. Сегодня (16 сентября – Прим. Ред.) в районе 19 часов у великолужского магазина на моего внука напала свора собак. Руководство администрации никаких мер по отлову собак не принимает. Ребенок очень испуган. И ещё неизвестно, какие могут быть последствия от этого испуга. Уже в прошлом году, после нападения собак, дочь писала заявление в администрацию, но ничего не меняется. Собаки как бегали и нападали на людей, так и продолжают нападать. Так и до беды недалеко. Ведь разорвут кого-нибудь. Руководство администрации, принимайте срочно меры", - пишет женщина.

Ранее сообщалось, что администрация Сегежского района заплатит за укус ребенка бездомным псом.