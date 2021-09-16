В Карелии таксист вышел на смену и пропал

В Прионежском районе разыскивают мужчину, который вышел на смену в такси в понедельник и исчез.

В минувший понедельник, 13 сентября пропал Максим Александрович Я. 1981 года рождения. Он вышел на смену в такси в 11.00 в селе Заозерье. С тех пор место его нахождения неизвестно. Об этом сообщили в паблике "ДТП ПТЗ".

Мужчина передвигался на машине Renault Logan синего цвета. Был одет в синюю куртку с белой молнией, черную футболку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщать по номеру 102, 02 или 89004593212.