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В Карелии таможенник, выписывая штраф, ошибся на 20 тысяч рублей

Новости. Общество
13:05, 30 Декабря 2021
фото: © Tommi Parkkinen / Yle

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Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе таможенного поста МАПП Люття.

Карельская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при производстве дел об административных правонарушениях в Карельской таможне, сообщили в ведомстве.

Установлено, что начальником таможенного поста МАПП Люття при привлечении лица к административной ответственности был неверно произведен расчет штрафа. Транспортный прокурор потребовал изменить размер штраф.

По результатам рассмотрения протеста штраф изменен с 21 913 рублей до 1 340 рублей.

Ранее стало известно, как будут работать пункты пропуска в Карелии на границе с Финляндией в новогодние праздники.

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