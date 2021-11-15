В Карелии таможенник, выписывая штраф, ошибся на 20 тысяч рублей

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе таможенного поста МАПП Люття.

Карельская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при производстве дел об административных правонарушениях в Карельской таможне, сообщили в ведомстве.

Установлено, что начальником таможенного поста МАПП Люття при привлечении лица к административной ответственности был неверно произведен расчет штрафа. Транспортный прокурор потребовал изменить размер штраф.

По результатам рассмотрения протеста штраф изменен с 21 913 рублей до 1 340 рублей.

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