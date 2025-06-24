В Карелии телефонные мошенники украли у женщины более миллиона рублей

Женщина сообщила смс-код, с помощью которого нарушители получили доступ к ее банковским счетам.

В Карелии петрозаводчанка попалась на уловки телефонных мошенников и перевела им сумму свыше миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, где завели уголовное дело за групповое мошенничество в особо крупном размере. Об этом рассказали в МВД республики.

Петрозаводчанке позвонил якобы работник налоговой службы и сказал, что женщине необходимо забрать заказное письмо. Чтобы получить его, необходимо перейти в мессенджер и в чат-боте совершить пару действий. Пока женщина выполняла инструкции, ей пришел SMS-код.

Вторым этапом обмана стал звонок от лже-работника «Госуслуг», который запугал женщину, сказав, что ее якобы взломали. После этого женщину перевели на работника Центробанка. Мошенники сказали потерпевшей, что на нее собираются взять многомиллионный кредит, и надо срочно действовать. Решением, которое предложили киберпреступники, стало: взять несколько кредитов в банках, занимать у родственников, обналичивать деньги и переводить их на сторонние счета. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.