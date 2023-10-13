В Карелии тело пропавшего накануне пенсионера нашли в лесу

В Костомукше завершились поиски 63-летнего местного жителя.

В паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация об окончании поисков жителя Костомукши, пропавшего накануне.

«Найден, погиб», — написали в паблике.

Местонахождение 63-летнего мужчины было неизвестно с пятницы, 13 октября. Поисковики обратились к местным жителям за помощью, в надежде найти пенсионера.

Как написали в местных соцсетях, накануне мужчина был выписан из больницы. После этого его нашли в лесу.