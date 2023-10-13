В Карелии тело пропавшего накануне пенсионера нашли в лесу

В Костомукше завершились поиски 63-летнего местного жителя.
В паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация об окончании поисков жителя Костомукши, пропавшего накануне.
«Найден, погиб», — написали в паблике.
Местонахождение 63-летнего мужчины было неизвестно с пятницы, 13 октября. Поисковики обратились к местным жителям за помощью, в надежде найти пенсионера.
Как написали в местных соцсетях, накануне мужчина был выписан из больницы. После этого его нашли в лесу.
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