В Карелии торжественно откроют многострадальный ФОК, который строили на протяжении четырех лет (ФОТО)

В пятницу состоится торжественное открытие долгостроя, объекта ФЦП к 100-летию Карелии — физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске.

В пятницу, 13 мая, в 11.30 состоится долгожданное событие для Медвежьегорского района. Администрация района приглашает всех местных жителей на торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета.

Напомним, строительство нового ФОКа в Медвежьегорске велось в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Объем инвестиций из федерального и республиканского бюджетов в строительство ФОКа изначально составлял 69 млн рублей.

Комплекс начали строить осенью 2018 года. Компания-подрядчик «Десятый легион» из Санкт-Петербурга должна была сдать спортобъект в августе 2019 года, но не справился. Контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут. Ему на смену пришла компания «Алвани СПБ». Сдать ФОК специалисты планировали не позднее 20 декабря 2019 года. При строительстве объекта были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребовались дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций. Открытие объекта перенесли на 2020 год. Из-за нарушения сроков работ договор с подрядчиком был расторгнут 29 декабря 2020 года. Власти республики нашли новую компанию для завершения строительства — КСМ — и вложили еще более 50 млн рублей. Был назван новый срок ввода ФОКа в эксплуатацию — 20 декабря 2021 года. Но официального открытия комплекса жителям Медвежьегорска пришлось ждать еще 5 месяцев.

Фото: Правительство Карелии