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В Карелии транспортные полицейские сняли с поезда двух пассажиров, устроивших пьяный дебош

Новости. Общество
10:32, 13 Декабря 2021
фото: © Руслан Шамуков / ТАСС

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Пассажиры из Оренбурга и Хабаровска не доехали до пункта назначения из-за шумных посиделок в вагоне.

Сотрудникам транспортной полиции на станции Кемь поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Москва – Мурманск» для пресечения правонарушения требуется наряд полиции. В результате полицейскими был выявлен 32-летний оренбуржец, который распивал спиртные напитки и мешал отдыху своих попутчиков. Мужчина был снят с поезда, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Аналогичное правонарушение пресечено на станции в пассажирском поезде сообщением «Мурманск - Санкт-Петербург». В нем полицейские выявили 25-летнего уроженца Хабаровского края. Пассажиру было отказано в дальнейшем проезде в связи с тем, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров.

Правонарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Санкт-Петербурга, Иркутской, Мурманской Самарской и Ульяновской областей.

Ранее для двух пьяных пассажиров поезда станция Кемь в Карелии стала конечной.

 

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Комментарии

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Вася
2021-12-13 10:55:19
Это результат "вертолетных денег".
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