В Карелии транспортные полицейские сняли с поездов четырех пассажиров, устроивших пьяный дебош

Пьяных пассажиров доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кемь.

Сотрудникам транспортной полиции на станции Кемь поступила информация о том, что к прибывающим поездам сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург» и «Мурманск — Вологда» требуется наряд полиции, сообщили в ведомстве.

Возмутителями спокойствия оказались пассажиры — 39-летний житель Вологодской области, 50-летний житель Костромской области и 57-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя недостойно, мешали отдыху пассажиров и работе проводников.

Аналогичное правонарушение пресечено в пассажирском поезде сообщением «Мурманск — Новороссийск». Здесь полицейские выявили 33-летнего жителя Карелии. Мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все нарушители были отстранены от дальнейшего проезда, сняты с поездов по акту о недостойном поведении пассажира и доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Кемь.

Граждане привлечены к административной ответственности. Им грозит до 15 суток ареста.

Вместе с тем, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах «Адлер — Мурманск», «Петрозаводск — Москва», «Новороссийск — Мурманск», «Москва — Мурманск» привлечены к административной ответственности жители Архангельской, Вологодской, Курганской и Мурманской областей, а также Краснодарского края и Карелии.

«Уважаемые пассажиры! Сотрудники транспортной полиции напоминают, что категорически запрещено курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, в том числе в пассажирских поездах. Также запрещено и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность», — напоминают в транспортной полиции.

Ранее в Карелии сняли с поезда мужчину, находящего в федеральном розыске из-за кражи.