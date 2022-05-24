В Карелии транспортные полицейские сняли с поездов двух пассажиров, устроивших пьяный дебош

Помощь полицейских понадобилась бригадам поездов «Мурманск–Москва» и «Санкт-Петербург–Мурманск».

Сотрудникам транспортной полиции на станции Кемь, поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск–Москва» требуется наряд. В результате был выявлен житель Красноярского края. 35-летнему нетрезвому пассажиру было отказано в дальнейшем проезде в связи с тем, что на его поведение поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады. Об этом сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Подобная ситуация произошла и в пассажирском поезде сообщением «Санкт-Петербург–Мурманск». В нем полицейские выявили 39-летнего уроженца Карелии, который в состоянии алкогольного опьянения матерился и мешал отдыху остальных пассажиров. Мужчина был отстранен от дальнейшего следования.

Во время стоянки поезда сообщением «Санкт-Петербург– Мурманск» на станции Петрозаводск 43-летний житель поселка Сосновец был отстранен поездной бригадой от поездки в связи с тем, что при посадке в вагон был пьян.

Все правонарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Волгоградской, Воронежской, Мурманской областей, а также Карелии и Красноярского края. Пассажиров ждет штраф.

Ранее сообщалось, пассажир воспользовался сном соседа по купе и вышел на станции в Карелии с дорогим телефоном.