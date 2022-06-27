В Карелии транспортные полицейские устроили погоню за магазинным вором

В Пряжинском районе полицейские на служебном автомобиле преследовали мужчину, который сбежал из магазина с продуктами на 4 тысячи рублей.

Как сообщили в транспортной полиции Петрозаводска, инцидент произошел в поселке Эссойла. Стражи порядка находились вблизи магазина, когда услышали возмущенные крики продавца и увидели бегущего навстречу мужчину с пакетом в руках.

Один из сотрудников полиции попытался остановить мужчину, но тот успел сесть в машину и уехать. На служебном автомобиле сотрудник транспортной полиции настиг злоумышленника и задержал его.

В ходе проверки установлена личность мужчины — им оказался 38-летний ранее судимый за совершение аналогичных преступлений житель карельской столицы.

Подозреваемый признался в содеянном.

Стоимость пронесенных мимо кассы продуктов составила более 4 тыс. рублей. Часть похищенного изъята.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к ряду аналогичных краж, совершенных в сетевых магазинах в различных районах республики.

Ранее сообщалось, кражи из магазинов Карелии совершают одни и те же воры.