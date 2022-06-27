В Карелии транспортные полицейские устроили погоню за магазинным вором

В Пряжинском районе полицейские на служебном автомобиле преследовали мужчину, который сбежал из магазина с продуктами на 4 тысячи рублей.
Как сообщили в транспортной полиции Петрозаводска, инцидент произошел в поселке Эссойла. Стражи порядка находились вблизи магазина, когда услышали возмущенные крики продавца и увидели бегущего навстречу мужчину с пакетом в руках.
Один из сотрудников полиции попытался остановить мужчину, но тот успел сесть в машину и уехать. На служебном автомобиле сотрудник транспортной полиции настиг злоумышленника и задержал его.
В ходе проверки установлена личность мужчины — им оказался 38-летний ранее судимый за совершение аналогичных преступлений житель карельской столицы.
Подозреваемый признался в содеянном.
Стоимость пронесенных мимо кассы продуктов составила более 4 тыс. рублей. Часть похищенного изъята.
Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к ряду аналогичных краж, совершенных в сетевых магазинах в различных районах республики.
Ранее сообщалось, кражи из магазинов Карелии совершают одни и те же воры.
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