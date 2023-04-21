В Карелии требуют с организатора фестиваля 3,8 миллиона рублей за уничтоженный мох

Организаторы трофи-рейда ответят в суде за нанесенный природе ущерб.

Как стало известно из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, Карельская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск на общественную организацию «Офф-роуд клуб».

Причиной стал проходивший в Карелии фестиваль «Ладога Трофи». Организатор должен был следить за соблюдением природоохранного законодательства. Однако после осмотра леса прокуратура выявила факт самовольного снятия, уничтожения лесной подстилки, мха и подобных лесных ресурсов в защитных лесах. Размер ущерба составил 3 805 045 рублей.

Истец попросил суд взыскать с СПб ОО «Офф-роуд клуб» эту сумму в пользу администрации Суоярвского района. Назначено предварительное судебное заседание.