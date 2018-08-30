ФОТО: В Карелии три иномарки врезались в КамАЗ из-за уснувшего за рулем водителя

В Лоухском районе на 973 км автодороги Кола произошло столкновение трех иномарок с КамАзом, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду днем часов водитель Nissan Almera уснул за рулем. Автомобиль выехал на "встречку", где врезался в КамАЗ.

Далее с КамАЗом столкнулись Renault Scenic и Volkswagen Tuareg, ехавшие за Nissan.

В происшествии травмирован 66-летний водитель японской иномарки.