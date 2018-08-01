В Карелии три женщины прогуляли чужие деньги

Владельцы банковских карт, доверившие пин-код знакомым, остались без сбережений, сообщили в МВД Карелии.

У жителя Петрозаводска была похищена банковская карта в то время, когда он принимал у себя гостей. Несколько раз он отправлял в магазин за спиртным и продуктами знакомую, а для оплаты покупок давал свою карту и сообщал пин-код. Спустя несколько дней после застолья мужчина заметил, что карточка исчезла, а затем узнал о списании 10 тысяч рублей со своего счета. Полицейские установили подозреваемую в краже - ту самую гостью, которая ходила в магазин.

Аналогичное преступление было совершено в Суоярви. Местный житель заявил о краже банковской карты, со счета которой в дальнейшем было снято 60 тысяч рублей. Полицейские вскоре установили подозреваемую - 38-летнюю знакомую потерпевшего. Все деньги она потратила на личные нужды.

А пенсионерка из Медвежьегорска лишилась 50 тысяч рублей, доверив парольную информацию от карты знакомой. В какой-то момент она заметила пропажу банковской карты, а когда обратилась в банк, то узнала, что со счета исчезли денежные средства. Подозреваемая была установлена. Она дала признательные показания и обязуется возместить ущерб.

В органах внутренних дел по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье УК "Кража".